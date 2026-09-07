Una proposta di legge in 14 articoli per normare il “suicidio assistito”. Una legge sul “fine vita” che dia risposte chiare e rapide a chi chiede di accedere a terapie che pongano fine alla propria esistenza. Requisiti stringenti, una commissione etica per ogni provincia, un percorso revocabile in qualsiasi momento ma somministrabile dal personale sanitario gratuitamente sia in ospedale che al domicilio se tutti i requisiti ricorrono fino alla fine del percorso

La proposta è targata Forza Italia e porrebbe la Sicilia quale seconda Regione che assume una scelta del genere dopo la Toscana che ha fatto da apripista ottenendo anche una sentenza della Corte Costituzionale che, nelle linee generali, ha affermato che le Regioni possono legiferare in tal senso.

La proposta Tomarchio/ Pellegrino

“Una persona che soffre, che è malata in modo irreversibile, che è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che chiede di poter porre fine alla propria esistenza con dignità ha il diritto di ricevere una risposta certa e tempestiva. Non una risposta burocratica o che dipende dalla sensibilità di un singolo direttore generale o dalla disponibilità di un avvocato. Una risposta che sia uguale per tutti, ovunque in Sicilia” dicono Salvo Tomarchio e Stefano Pellegrino, deputati di Forza Italia che hanno depositato oggi all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per dare attuazione proprio alle sentenze della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Tomarchio è il primo firmatario della proposta, Pellegrino è il capogruppo del partito all’Assemblea Regionale Siciliana.

Un tema divisivo fra scienza, fede e politica

“Capiamo perfettamente come il tema possa apparire divisivo, come tocchi in modo profondo la coscienza di tutti. Riguarda ciò che ciascuno di noi pensa del dolore, del limite, della libertà di disporre di sé, del modo in cui vive la propria Fede. Ma la politica è prima di tutto impegno per i diritti e, quando i diritti possono apparire contrastanti, lavorare per il loro bilanciamento. Per questo, il rispetto di quelle convinzioni è parte del testo che proponiamo: nessun professionista sanitario è obbligato a partecipare alla procedura, la partecipazione avviene su base volontaria. Nessuna persona malata viene sospinta verso alcuna direzione: l’informazione sulle cure palliative e sul diritto di rifiutare o interrompere qualunque trattamento precede ogni altro passaggio. Un diritto che pone dilemmi umani, etici e personali resta un diritto. La presenza del dilemma è una buona ragione per circondarne l’esercizio di garanzie e di tempi di riflessione. Non è una ragione per lasciarlo senza attuazione”.

Il provvedimento nel dettaglio

Il provvedimento è composto da quattordici articoli e vuole colmare quel vuoto normativo che anche in Sicilia dura ormai da sette anni: da quando cioè la Corte Costituzionale è intervenuta, con la sentenza 242/2019 su questo tema.

Oggi però, in assenza di regole uniche nazionali la possibilità di ottenere una risposta da parte dei cittadini che vivono questa condizione dipende dalla provincia in cui si vive, dalla sensibilità individuale dei medici e dei dirigenti sanitari coinvolti e, in troppi casi, dalla disponibilità di un’associazione o di un legale che accompagni la richiesta. Un diritto che si può esercitare solo in questo modo è un diritto incompiuto, una facoltà diseguale. L’attesa indeterminata, come hanno dimostrato le vicende degli ultimi anni, produce gli effetti di un diniego.

“Il disegno di legge che abbiamo presentato – spiegano Tomarchio e Pellegrino – non definisce i requisiti di accesso, che restano quelli fissati dalla giurisprudenza costituzionale: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, trattamenti di sostegno vitale, piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La Regione Siciliana, nell’esercizio delle competenze statutarie in materia di sanità, disciplina le modalità organizzative e procedurali attraverso le quali le aziende sanitarie danno attuazione a pronunce immediatamente esecutive.”

Una commissione per ogni Azienda sanitaria provinciale

La proposta istituisce presso ogni Azienda sanitaria provinciale una Commissione multidisciplinare permanente, composta da sette professionalità – cure palliative, neurologia, psichiatria, anestesia e rianimazione, medicina legale, psicologia clinica e infermieristica – integrata per ciascun caso dallo specialista della patologia. Viene richiesto il parere dell’organismo per l’etica nella clinica già operante in azienda. La persona interessata può chiedere che il proprio medico di fiducia partecipi ai lavori. La somministrazione del farmaco è effettuata esclusivamente dalla persona interessata, con assistenza del personale sanitario, in ospedale, hospice o al domicilio. L’intero percorso è gratuito e revocabile in ogni momento.

“Il testo che proponiamo non risolve la questione di fondo, che spetta al Parlamento – concludono i due parlamentari di Forza Italia -ma fa una cosa più modesta e più urgente: mette la Sicilia in condizione di rispondere, con procedure conoscibili e verificabili, a chi bussa alla porta di un’azienda sanitaria chiedendo di esercitare una facoltà e un diritto che la Costituzione gli riconosce. Sappiamo che su questo tema vi sono sensibilità trasversali e per questo auspichiamo che vi sia la possibilità di discuterne con la necessaria attenzione ma senza preconcetti, per una rapida approvazione della norma”.