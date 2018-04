Indagini degli agenti del commissariato Porta Nuova

Avrebbe raccontato di essere stato rapinato da due uomini armati di pistola in via Margifaraci a Palermo durante il giro di consegne dei pacchi. Il bottino 1500 euro.

Le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Nuova hanno dimostrato che il colpo non c’è mai stato. Per questo il corriere è stato denunciato.

Lo stesso nel corso di un lungo interrogatorio ha ammesso di avere raccontato il falso perché si trova in grave crisi economica e si è inventato tutto. Gli agenti di polizia hanno notato subito che in quel colpo c’erano alcuni particolari che non combaciavano con il racconto dell’impiegato della ditta di consegne.

La conferma l’hanno avuta dalle immagini del sistema di videosorveglianza di diversi esercizi nella zona che hanno immortalato il mezzo ad orari diversi rispetto a quelli raccontati dal corriere. La conferma dalla confessione del lavoratore che ha ammesso di aver finto la rapina.