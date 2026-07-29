Un tetto sfiorato nel 2026 che potrà essere sfondato nel 2027. Il Fondo sanitario cresce con nuovi investimenti ma anche con nuova liquidità destinata alle cure ordinarie e al sistema sanitario delle Regioni, Scelte alle quali plaude l’ex assessore regionale alla salute della Sicilia ed oggi eurodeputato Ruggero Razza che di sanità continua ad occuparsi in varie forme e modi.

Il plauso allo sforzo del Ministro Schillaci

“Lo sforzo del ministro Schillaci per ottenere un ulteriore aumento del fondo sanitario nazionale è in linea con i risultati straordinari di questi anni, raggiunti grazie al governo di Giorgia Meloni. Superare il tetto di 143 miliardi, toccato nel 2026, risponde ad una precisa scelta politica, che ha prodotto risultati anche esercitando un pressing sulle Regioni” dice l’eurodeputato di FdI, Ruggero Razza, coordinatore del gruppo Ecr in commissione per la Salute pubblica.

La risoluzione sulla stato delle professioni sanitarie

“Nella giornata di ieri – ha proseguito Razza – ho consegnato al ministro la risoluzione sullo stato delle professioni sanitarie in Europa, approvata in commissione al Parlamento europeo e di cui sono relatore. Ne attendiamo l’approvazione definitiva nella Plenaria di settembre. L’obiettivo è guardare anche ai giovani, all’accesso alle professioni sanitarie, oltre che individuare strumenti economici e giuridici per rafforzare l’erogazione delle prestazioni sanitarie in modo eguale in ognuno degli Stati membri”.

Mettere a sistema sanità, assistenza e formazione

Razza ha inoltre evidenziato che “la sinergia tra sistemi sanitari e sistemi di formazione è una priorità. Solo per fare un esempio, quando mi sono insediato, in Sicilia, la nostra Regione aveva tre facoltà di medicina: ne ho lasciate cinque, avendo completato il percorso di autorizzazione per quella di Enna e definito le procedure per Cefalù. Per non parlare dei corsi in scienze infermieristiche, realizzati in ciascuna provincia dell’Isola. Questo modello va adesso rafforzato, con risorse per aiutare i meno abbienti”.