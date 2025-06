Quaranta euro. Tanto è stato chiesto ad un turista dalle società che gestiscono i taxi a Palermo per raggiungere dal Foro Italico a Mondello. Una cifra ritenuta spropositata dal turista che nei suoi viaggi non ha mai pagato tanto per coprire 18 chilometri.

“Quello che non comprendono questi tassisti che ormai tante persone viaggiano e i prezzi dei taxi a Palermo sono eccessivi rispetto a quanto avviene in altre città c’è molta concorrenza tra Uber, Bolt che garantiscono collegamenti a prezzi molto più bassi – dice il turista – Mi ha molto stupito questa richiesta anche perché qualcuno ha detto che il collegamento è a tassametro mentre altri hanno detto che la tariffa è fissa. Ma come si fa a chiedere 40 euro, quando per l’aeroporto che è più distante me ne hanno chiesto 50?”

Quello del costo dei taxi è un tema sempre molto caldo in città. Un altro turista ha raccontato di avere pagato in sei sul taxi 120 euro dall’aeroporto a Palermo.

“Ho chiamato la cooperativa a cui si è rivolto il turista e mi hanno riferito che il prezzo era indicativo tra i 30 euro e i 35 euro – dice Giuliano Forzinetti assessore alle attività produttive ed economiche di Palermo – Queste come amareggiano molto. Abbiamo accolto numerose richieste da parte dei tassisti e pretendiamo rispetto verso i turisti che in questi anni hanno scelto come meta Palermo. Invito a segnalare eventuali richieste anomale e come successo per altri episodi simili sanzioneremo operatori che speculano e che non rendono un servizio utile alla città. Stiamo lavorando per garantire tariffe trasparenti e maggiore concorrenza”.