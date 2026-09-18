Notte di lavoro per i vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e la provincia. Oltre 40 gli interventi delle squadre di soccorso a causa del maltempo.

Due automobilisti sono stati soccorsi rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi in via Imera e via Ugo La Malfa.

Decine gli alberi caduti anche sulle auto parcheggiate in via Filippo Corazza, via Paolo Emiliani Giudici, in via Mazzara, in viale Michelangelo e lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Disagi alla circolazione a causa degli allagamenti di numerose strade. Da questa mattina sono iniziati i controlli a cornicioni e balconi pericolanti.