Gli agenti di polizia hanno ritrovato dentro un tombino in via Senocrate di Agrigento allo Zen una lupara con una dozzina di cartucce. Il fucile a canne mozze con tanto di numero di matricola era stato rubato nel 2013 da un’abitazione nella zona di Carini.

Gli agenti del commissariato di San Lorenzo e delle volanti hanno trovato l’arma nel corso di alcune perquisizioni tra i cunicoli dei casermoni. Il borsone che conteneva il fucile e le cartucce era nascosto sotto alcuni materiali di scarto.

Gli agenti della scientifica stanno accertando se il fucile sia stato utilizzato per compiere reati.
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