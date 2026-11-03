Gli agenti di polizia hanno ritrovato dentro un tombino in via Senocrate di Agrigento allo Zen una lupara con una dozzina di cartucce. Il fucile a canne mozze con tanto di numero di matricola era stato rubato nel 2013 da un’abitazione nella zona di Carini.

Gli agenti del commissariato di San Lorenzo e delle volanti hanno trovato l’arma nel corso di alcune perquisizioni tra i cunicoli dei casermoni. Il borsone che conteneva il fucile e le cartucce era nascosto sotto alcuni materiali di scarto.

Gli agenti della scientifica stanno accertando se il fucile sia stato utilizzato per compiere reati.