Lo dice il direttore della Riserva di Monte Pellegrino

Si vede del fumo nel versante di Monte Pellegrino che è andato in fiamme la notte di Ferragosto. L’elicottero della forestale sta eseguendo dei lanci di bonifica per evitare che in alcune zone possa esserci ancora qualche piccolo focolaio.

Ci sono anche squadre dei forestali che stanno eseguendo dei lavori di bonifica. Nel corso di una riunione in prefettura era stato chiesto al Comune di Palermo di eseguire una pulizia delle aree dove era stata notata la presenza di arbusti, cespugli ed erba secca che poteva rappresentare un naturale combustile in caso di incendi.

“Serve un’ampia falciatura di diverse aree su Monte Pellegrino – è stato detto durante l’incontro – Abbiamo chiesto interventi puntuali”. Intanto il fumo che si vede uscire dalla montagna in queste ore è provocato dai lanci dell’elicottero. “Non ci sono incendi in corso – dice Giovanni Provinzano direttore della riserva di Monte Pellegrino – E’ l’effetto dell’azione di bonifica che si sta eseguendo sulla montagna. Al momento tutto sta procedendo secondo i piani. In questi giorni i controlli sono stati costanti e continueranno anche in questi che si preannunciano caldi”.