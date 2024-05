È il giorno dei funerali, in Cattedrale, a Palermo, di Angelo Onorato, l’architetto marito dell’eurodeputata Francesca Donato trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo. In centinaia sono arrivati, già prima dell’ingresso del feretro, per dare l’ultimo saluto ad un uomo certamente molto amato.

Una Cattedrale veramente gremita, tanto che i turisti sono stati lasciati fuori per l’occasione, e fatti passare da una porta di servizio esterno. Diversi esponenti della politica, sia di maggioranza che di opposizione, con Totò Cuffaro, segretario della Dc, apparso molto provato, che aveva scritto in un post: Tutta la Dc sarà raccolta per donare l’estremo, dovuto tributo ad Angelo, uomo che è stato capace di toccare il cuore di tutti noi”



















Le parole di padre Sarullo

“L’ho conosciuto anni fa, ci sono state sempre occasioni di incontrarci, l’ultima per i 25 anni di matrimonio, è stato un bel momento – dice Padre Sarullo, che celebrerà la funzione -. Parole di conforto per la famiglia, per Francesca e i suoi figli, dico di aggrapparsi alla fede. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città”. Parole che padre Sarullo ha ripetuto durante l’omelia, ricordando “quanto fosse stata felice quella giornata per i 25 anni di matrimonio, una famiglia unita. Il parroco ha annunciato anche una raccolta fondi in favore della Caritas, con i soldi che dovevano servire per i fiori del funerale.

Carmelo Pace: “Suicidio? Non vedo motivi”

Il deputato regionale della Dc, Carmelo Pace: “Una persona solare, lui e Francesca erano un punto di riferimento. Il suicidio per quale motivo? Per quello che so io non ha senso, è giusto fare luce sulle circostanze. Ci stavamo organizzando per le Europee, stavamo organizzando delle manifestazioni, c’erano progetti per il futuro. Lui era una parte integrante del nostro partito, ci sentivamo spesso, fino a poche ore prima della tragedia”.

