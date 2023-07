Fuoco assassino nel Palermitano, due morti fra le fiamme della propria abitazione, le vittime salgono a tre

Ignazio Marchese di

25/07/2023

Dopo oltre 24 ore di fiamme, paura e danni, arrivano anche le vittime. A Cinisi in via Fondo Orsa i vigili del fuoco e la polizia municipale hanno trovato dentro un’abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme, i resti carbonizzati di un uomo di 87 anni e una donna di 85 anni.

Donna morta per i mancati soccorsi

In mattinata una donna di 88 anni, da ieri con la febbre alta, era rimasta vittima “indiretta” degli incendi. La malcapitata era deceduta perché i vigili del fuoco non erano riusciti a raggiungere la sua abitazione a San Martino delle Scale, nel palermitano, per soccorrerla, proprio a causa dell’incendio.

Due forestali feriti

Sono due i forestali ricoverati all’ospedale Civico di Palermo nel reparto Grandi Ustioni. Si tratta dell’ispettore della forestale Ciro Cavataio, di 61 anni, di Cinisi che vive a Partinico rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Partinico. Ha ustioni nel 40% del corpo di secondo e terzo grado. Il secondo forestale è Rosario Tinervia, di 52 anni, rimasto ustionato a Bagheria nel corso di un incendio questa mattina. Ha ustioni di primo e secondo grado. “Le loro condizioni sono serie e sono tenuti sotto stretta osservazione – dice il primario del centro grandi ustioni del Civico Enzo Guzzetta – Abbiamo fatto di tutto al momento per salvarli. Sono arrivati entrambi in serie condizioni. Nelle prossime 48 ore valuteremo le loro condizioni. Al momento la prognosi è riservata”.

Vigili del fuoco feriti

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento degli incendi divampati a Palermo e Monreale. Le condizioni dei due pompieri non sono gravi ma sono stati portati in ospedale, mentre è ricoverato nel reparto grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo l’operaio della forestale. Ha ustioni sul corpo di secondo e terzo grado.

In queste ore sono stati prolungati i turni delle squadre che lavorano senza sosta da ieri. Tutti gli uomini sono impegnati sui diversi fronti di fuoco.