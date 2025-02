Ancora furti con spaccata a Palermo. I ladri sono entrati in due esercizi commerciali che si trovano a pochi passi. Uno in via Maqueda e altro in via Napoli.

Nel primo caso il colpo al locale di street food “Passami ù coppu”, che si trova all’altezza in via Maqueda all’altezza di via Venezia. I malviventi hanno scardinato la saracinesca e hanno fatto irruzione nel locale, portando via il registratore di cassa.