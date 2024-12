Hanno forzato la saracinesca

Furto nella sede di un corriere privato in via Ammiraglio Gravina a Palermo. I ladri hanno forzato la saracinesca, e hanno portato via soldi, recipienti con 100 litri di d’oliva extravergine da spedire e diversi pacchi di Natale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

A scoprire il furto alla riapertura dell’attività è stato il titolare.

La ricostruzione

Nel giro di circa un’ora i ladri sono riusciti a portare via, probabilmente con l’utilizzo di un’auto o di un furgone. Un duro colpo per l’attività commerciale che non risulterebbe assicurata per questo genere di eventi.

Un altro furto nella notte, in via Emerico Amari

La stessa notte un altro furto è stato consumato in via Emerico Amari dov’è stata presa di mira la gelateria Frisku, a poche decine di metri dall’ingresso del porto. I ladri hanno forzato un ingresso secondario dell’attività per poi accedere e strappare via la cassa automatica dentro cui c’erano circa 3 mila euro in contanti. Un bottino a cui vanno aggiunti circa 15 mila euro di danni.

Colpito pochi giorni fa un distributore di carburante in viale Michelangelo

Pochi giorni fa una banda ha colpito un distributore di carburante di viale Michelangelo, l’ennesimo nell’ultimo periodo, portando via 200 euro in contanti e le apparecchiatura della videosorveglianza come Dvr, modem e pc. Qualche giorno prima era finito nel mirino il Gran Cafè, più volte colpito con il metodo della spaccata, dov’è stata rubata la cassa

Tre minorenni tentano il furto in un negozio, titolare vede tutto e li fa arrestare

Tre giovani di nazionalità magrebina, due ragazze e un ragazzo, sono stati arrestati dai Carabinieri di Marinella di Selinunte con l’accusa di danneggiamento, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. I tre minorenni, insieme a due maggiorenni connazionali, sono stati notati dal proprietario di un negozio di abbigliamento mentre scavalcavano la recinzione del suo esercizio commerciale, danneggiandola.

L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione al 112

Il proprietario del negozio ha prontamente allertato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare e arrestare i tre minorenni.

L’identificazione e la denuncia dei due maggiorenni

I due maggiorenni, inizialmente sfuggiti alla cattura, sono stati successivamente identificati grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e denunciati all’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per i tre minorenni la misura cautelare del collocamento in comunità con il divieto di allontanamento dalla stessa.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. La scorsa notte è stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto.

Like this: Like Loading...