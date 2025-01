Furto nel cinema King in via Ausonia a Palermo. Quattro giovani sono entrati nei locali e hanno cercato di forzare le casse senza riuscirci. A denunciare il furto sono stati i titolari non appena hanno aperto le sale.

Hanno trovato la porta principale sfondata e l’ingresso tutto a soqquadro. Alla fine hanno portato via alcune lattine e pacchi di patatine. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere.

I carabinieri ha acquisito le immagini riprese dalle videocamere dove si vedono due ragazze che restano fuori e fanno da palo e due giovani che mettono a soqquadro il locale. Si sta facendo l’inventario per verificare se sia siano portati qualcos’altro.