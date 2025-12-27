I carabinieri del gruppo di Monreale, hanno condotto una serie di interventi e controlli nei centri urbani e nelle aree montane. A Villabate, i militari della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato.

Le indagate sono state bloccate in flagranza, mentre tentavano di allontanarsi da due supermercati con generi alimentari non pagati per un valore di circa 1500 euro che, sono stati occultati tra gli indumenti e i sacchetti per la spesa.

Gli arresti per furto aggravato sono stati confermati e per tutte le indagate è stato applicato l’obbligo di dimora nel Comune di Villabate con permanenza notturna presso il proprio domicilio e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A Castellana Sicula, i militari della Compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, accusati anche in questo caso di furto aggravato.

I due indagati, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno pensato bene introdursi all’interno di un esercizio commerciale e asportare frutta secca per un valore di circa 7000 euro.

L’intervento è scattato in pochi istanti, grazie alla sinergia tra il personale della Sezione Radiomobile, della Stazione di Petralia Sottana e, di un militare libero dal servizio che ha indirizzato i colleghi verso il punto critico. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti e applicato a tutti e gli uomini la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.