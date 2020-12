Furto all’ospedale Civico di Palermo, portati via alcuni computer

Ignazio Marchese di

14/12/2020

Un furto è stato messo a segno negli uffici amministrativi dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo. I ladri sono hanno manomesso le porte d’ingresso e hanno portato via alcuni computer degli uffici dimissioni dell’ospedale. Il furto è avvenuto nel fine settimana. Ad accorgersi degli uffici rovistati una dipendente che ha lanciato l’allarme. Diversi i furti a Palermo nel fine settimana. Uno in casa di un professionista a Palermo. I ladri dopo avere fatto man bassa nella zona di Mondello si sono spostati in questi giorni nella borgata di Sferracavallo. Sono entrati in una villa in via Schillaci e si sono portati via soldi e oggetti preziosi per un valore di 20 mila euro. Altro colpo in un cantiere edile in via Trabucco. In un mese il cantiere è stato violato due volte e sono stati portati via attrezzi e materiali nel cuore della notte. Era successo ad inizio del mese. E’ successo di nuovo questo fine settimana. Anche questa volta il titolare dell’impresa ha chiamato la polizia e segnalato la presenza di un grosso buco nella recinzione del cantiere. Da qui i ladri hanno portato via diversi attrezzi e materiali. Il danno è ancora da quantificare. I ladri hanno forzato una finestra nel plesso in via Giulio Pastore e si sono diretti nelle stanze della presidenza e della segreteria. Hanno portato via una tastiera elettronica, un paio di casse acustiche e un video proiettore utilizzati per la didattica degli alunni. Sul furto indagano gli agenti di polizia.

