Un’altra notte di vetri infranti e rabbia nel centro di Palermo, dove la tecnica della spaccata continua a colpire le attività commerciali. Intorno alle 4 di questa mattina, un uomo con il volto coperto ha preso di mira il locale St’Oliva, situato in via Villafranca, a brevissima distanza da piazza Castelnuovo. L’aggressore ha utilizzato un piccone per colpire ripetutamente la porta d’ingresso, riuscendo infine a creare un varco sufficiente per intrufolarsi all’interno della struttura.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera sequenza, documentando l’irruzione e il successivo imprevisto durante la fuga. Dopo aver sottratto due bottiglie di alcolici e una cassetta di sicurezza, il malvivente è inciampato proprio nel foro praticato sul vetro mentre cercava di uscire. L’impatto ha fatto cadere la cassetta, che aprendosi ha rivelato un contenuto quasi nullo: meno di dieci euro in monete. Il ladro ha raccolto frettolosamente il magro bottino prima di dileguarsi nell’oscurità.

Il bilancio dell’episodio appare paradossale se si confronta il guadagno del criminale con i danni subiti dall’attività. A fronte di una manciata di spiccioli, la proprietà si trova ora a dover gestire riparazioni stimate intorno ai duemila euro. Per il locale di via Villafranca si tratta del secondo episodio simile avvenuto nell’arco di un solo anno, un dato che alimenta il senso di impotenza tra gli imprenditori della zona.

Il titolare, Enrico Taormina, ha espresso forte amarezza sottolineando come la semplice mappatura delle zone rosse non sia più sufficiente per arginare un fenomeno ormai diffuso. Secondo l’imprenditore, la situazione attuale richiede un intervento di contrasto più deciso e capillare sull’intero territorio cittadino, richiamando simbolicamente l’efficacia dei presidi attuati negli anni Novanta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per cercare di identificare il responsabile attraverso le tracce lasciate sulla scena.