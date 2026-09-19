Furto con spaccata ai danni di un bar tabacchi nell’area di servizio Q8 di via Giovanni Falcone, a Capaci.

I ladri sono entrati nel locale Pellerito Cucina & Café, danneggiando l’ingresso. Sono stati portati via, in base ad una prima stima, un grosso quantitativo di sigarette e tabacchi. Poi i malviventi hanno preso anche anche la cassa.

Il colpo sarebbe stato messo a segno in pochi minuti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Capaci, che hanno effettuato i rilievi e hanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, utili per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.