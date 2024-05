I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni che poco prima aveva spaccato la vetrina di un bar a Carini (Palermo). Il colpo nell’esercizio commerciale Almoad che si trova nel parco cittadino in via Rovigo. L’uomo si è aperto un varco e ha preso il registratore di cassa. Non appena uscito ha trovato i militari che lo hanno bloccato e arrestato.

Il furto in viale Strasburgo

Furto con spaccata in viale Strasburgo a Palermo ai danni di un negozio di borse e scarpe. I ladri hanno distrutto la vetrina utilizzando un’auto come ariete. Una volta distrutto l’ingresso hanno portato via scarpe e borse nel negozio Tutrone. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori che sarebbero arrivati a bordo dell’auto con il volto coperto.

Il tentativo al Borgo Vecchio

La polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento.

Il colpo sventato in via Principe di Belmonte

I poliziotti delle Volanti del Commissariato Centro e Oreto, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno così bloccato un uomo che, a volto scoperto, aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina di un negozio in via Principe di Belmonte. L’uomo, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire in direzione di via Principe di Scordia ed una volta raggiunto, ha opposto una vigorosa resistenza, cercando di sottrarsi alla cattura che non ha, però, evitato. Nei pressi dell’esercizio, gli agenti hanno trovato un masso che, senza il provvidenziale intervento dei poliziotti, avrebbe certamente consentito al ladro di entrare nell’esercizio e razziarlo