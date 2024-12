Furto in un’agenzia di cambio la scorsa notte affiliata a Western Union che si trova in via Garibaldi a Palermo, quasi all’angolo con via Lincoln. I ladri hanno completamente divelto la saracinesca e portato via soldi ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dal Nucleo radiomobile che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate in zona.

“Nell’ultimo periodo – commenta Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione – c’è stata un’escalation ma non un incremento direttamente proporzionale della presenza di forze dell’ordine, soprattutto di notte. Chiediamo più sicurezza per Palermo. Purtroppo, pur apprezzando lo sforzo del prefetto e del questore le spaccate non diminuiscono e le 5 spaccate in 12 mesi al gran cafè Torino sono solo la punta dell’iceberg”.

La notte precedente, nel giro di poche ore, una o più bande di ladri hanno colpito per ben cinque volte. Nel mirino tre tabaccherie di via Castellana, via Galileo Galilei e via Brunelleschi, il bar pasticceria “Amari23” di via Emerico Amari (video in basso) e un emporio gestito da commercianti cinesi in via Catania, l’unico in cui i banditi sono riusciti a mettere a segno il furto. Bottino: 80 euro. Su tutti gli episodi indagano i militari dell’Arma.