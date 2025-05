Furto con spaccata a Partinico (Palermo), in una stazione di servizio sulla strada provinciale 17. I ladri hanno sfondato la saracinesca dell’Eni station utilizzando un’auto, una Fiat Panda.

I malviventi hanno rubato stecche di sigarette e i soldi nel registratore di cassa e poi si sono dileguati con un altro veicolo. Infatti la macchina usata per la spaccata è stata abbandonata all’interno della stessa stazione di servizio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. L’auto usata per fare da ariete era stata rubata. Ancora da quantificare il bottino.

Nella cittadina negli ultimi tempi si sta registrando un’escalation di furti e atti vandalici, tanto da aver generato preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali hanno intensificato i controlli e stanno implementando misure, anche attraverso l’installazione di telecamere di sorveglianza per contrastare la criminalità.

Negli ultimi temi, d’intesa con la prefettura, le forze dell’ordine hanno posto in essere una serie di interventi per arginare raid criminali. Sono state messe in campo diverse operazioni denominate “Alto impatto”, con il coinvolgimento di polizia, carabinieri, guardia di finanza, ispettori del lavoro, polizia municipale e tecnici dell’Asp. Controlli con posti di blocco su strada, all’interno di esercizi commerciali e perquisizioni che hanno soprattutto riguardato pregiudicati.

Qualche tempo fa sempre a Partinico ci fu un furto con spaccata in supermercato: alcuni ladri hanno infranto la vetrina di un supermercato, gestito da un commerciante del Bangladesh in via Principe Umberto, rubando l’intero fondo cassa. L’assenza di telecamere di sorveglianza ha complicato le indagini.

Arrestato anche un ladro seriale: un trentacinquenne con precedenti fu fermato per aver commesso cinque furti in quattro mesi, inclusi colpi in negozi e il furto delle offerte dei fedeli in una chiesa.

Non sono neanche mancati i furti nelle scuole: nel settembre dello scorso anno, malviventi hanno colpito il plesso Mirto dell’istituto comprensivo Cassarà-Guida, rubando attrezzature didattiche come proiettori e una lavagna interattiva.