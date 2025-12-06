La rabbia dei titolari del negozio

Un furto con la tecnica della “spaccata” ha colpito questa mattina all’alba il negozio di abbigliamento per bambini “Scandi Kits” in viale Croce Rossa a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale, portando via capi di vestiario e il fondo cassa, lasciando dietro di sé danni consistenti e l’amaro sfogo dei titolari.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata. I malviventi, utilizzando probabilmente un mezzo pesante o un arnese per sfondare la vetrina, sono riusciti a penetrare rapidamente all’interno del negozio. Secondo le prime stime, il bottino consiste principalmente in abbigliamento per l’infanzia e il denaro contante trovato in cassa.

La rabbia e la fatica dei titolari

I danni materiali sono ingenti, ma l’impatto emotivo sui proprietari è ancora più profondo. Attraverso un commovente messaggio diffuso sui social, i titolari hanno espresso tutto il loro sconforto, fornendo un lucido spaccato delle difficoltà di fare impresa in città:

“Oggi il cuore è pesante. Oggi, alle prime luci dell’alba, qualcuno è entrato nel nostro negozio… e non vi nascondiamo che ci ha lasciati con un senso di fragilità difficile da spiegare,” si legge nel post.

“Ogni giorno mettiamo anima, sacrifici, rinunce e speranze in questo lavoro. E poi basta un attimo. Un gesto vigliacco, e ti crolla addosso tutta la fatica che cerchi di tenere in equilibrio.”

I proprietari hanno sottolineato la dura realtà di chi lavora onestamente: “È dura fare impresa in una città dove chi sbaglia può girare indisturbato mentre chi lavora deve rialzarsi ogni volta, anche quando è stanco. Quando le attività chiudono e smettono di fare impresa spesso è anche per questo.”

Indagini in corso e appello a testimoni

Le indagini per risalire agli autori del furto sono state avviate dai Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili sul luogo del crimine e visionando eventuali filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

I titolari hanno anche lanciato un appello alla cittadinanza: “Se qualcuno ha visto qualcosa stamattina presto nei pressi del negozio, qualsiasi dettaglio, vi chiediamo di scriverci in privato. Anche una piccola informazione può aiutarci.”

L’episodio ha scosso la comunità locale, sollevando ancora una volta l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli notturni nelle aree commerciali della città.