Hanno divelto la saracinesca del panificio, e il commerciante ha messo in rete il filmato del furto. Mille euro di danni alla saracinesca, 1.500 euro in contanti e un cellulare. È il bottino del colpo messo a segno nel panificio Di Caccamo di via La Marmora a Palermo.

Intorno alle 2 tre giovani incappucciati sono arrivati a bordo di una Fiat Panda bianca, probabilmente rubata: dal mezzo hanno tirato fuori un martello e altri strumenti con i quali hanno letteralmente tagliato in due la saracinesca del negozio.

Una volta all’interno hanno portato via la cassa automatica con 1.500 euro e un cellulare trovato su uno dei banconi.

Tutto è durato circa 15 minuti: il titolare ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto con gli specialisti della scientifica.