Bloccato un uomo che ha rubato al Forum

I carabinieri indagano su un furto mezzo a segno nel bar la Cubana in via Pitrè a Palermo, I ladri sono entrati in una porta secondaria sul retro e hanno forzato il cassetto del registratore di cassa portando via 700 euro.

Sempre i carabinieri ieri hanno bloccato e denunciato un uomo di 47 che ieri al centro commerciale Forum aveva rubato uno zaino e lo aveva riempito con 10 pezzi di parmigiano.