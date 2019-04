Furto nella notte nella chiesa a Pomara a Palermo. Il colpo è stato messo a segno in piazza Marconi a Villabate.

I ladri hanno forzato la finestra esterna della chiesa di Sant’Agatone, si sono introdotti nei locali della chiesa e forzando la porta dell’ ufficio parrocchiale hanno portato via un centinaio di euro delle offerte e un computer portatile appartenente a padre Sisto.

La chiesa era rimasta aperta per le funzioni fino all’una della scorsa notte. I ladri avranno atteso che tutti fossero andati via per entrare in azione.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. .