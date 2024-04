Furto la scorsa notte nel bar pasticceria e gelateria Santoro in piazza Indipendenza a Palermo. I ladri hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno razziato soldi che si trovavano in cassa e altri prodotti. Hanno anche banchettato.

Il furto è stato denunciato dai titolari non appena hanno aperto l’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno ricercando gli autori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locali e quello nelle vie adiacenti.

Furto al bar Josè in via Messina Marine a Palermo

Furto la scorsa notte nel bar pasticceria Josè in via Messina Marine a Palermo. I ladri hanno scardinato la porta d’ingresso e si sono portati via il registratore di cassa e pare anche alcoolici.

La scoperta è stata fatta questa mattina dai titolari quando hanno aperto l’esercizio commerciale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ascoltato il titolare e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e della zona per risalire agli autori.