Ladri in azione in una villa di un commercialista a Palermo. Qualcuno la scorsa notte ha scavalcato la recinzione, poi ha passato al setaccio l’area esterna della casa che si trova in via Sandro Pertini.

Poi è fuggito con un televisore di 55 pollici. Le telecamere avrebbero ripreso un uomo incappucciato mentre scavalcava la recinzione. Poi ha controllato la zona ed è fuggito con la refurtiva.

Pare che in strada ci fosse un complice che lo attendeva fuori. I carabinieri che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi della villetta ma anche quelli dei proprietari vicini all’abitazione.

Ladro acrobata a Ficarazzi, arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Bagheria hanno arrestato un palermitano, 50enne con l’accusa di tentato furto. L’indagato si sarebbe intrufolato da una finestra in un bar di Ficarazzi e, una volta dentro, avrebbe iniziato a far razzia di bottiglie di alcolici e lattine.

Il colpo è stato sventato dalla proprietaria che ha ricevuto un segnale d’allarme installato nel suo locale. Non appena ha visto l’arrivo della vettura, il malvivente pertanto avrebbe tentato una breve fuga, arrampicandosi lungo il tubo del gas dell’edificio, sino a raggiungere il balcone del quarto piano dello stabile dove ha trovato ad attenderlo i carabinieri che l’hanno immediatamente arrestato.

In uno zaino di proprietà dell’uomo nel locale abbandonato nella fuga, i militari hanno trovato la refurtiva che è stata riconsegnata alla proprietaria dell’esercizio commerciale. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

Nuovo furto con spaccata nel fast food Zangaloro a Carini

I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nel ristorante Zangaloro a Carini (Palermo) nella zona di Bivio Foresta. Ad accorgersi del furto i dipendenti quando sono arrivati nel locale per aprire l’attività.

I malviventi hanno portato via soldi in cassa e bottiglie. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Carini che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e cercato tracce utili per risalire ai ladri.

Lo scorso anni ad aprile in appena dieci giorni erano stati due i colpi con le stesse modalità compiuti ai danni del fast food. In uno dei furti erano state trovate anche tracce di sangue.