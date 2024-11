Sarebbero gli autori di diversi furti ai danni dei croceristi arrivati a Palermo e appena sbarcati. La polizia di Stato ha arrestato tre palermitani di 62 anni, di 48 anni e uno di 72 anni, beccati con un portafoglio appena rubato ad un turista francese appena sceso dalla nave. I poliziotti del commissariato Centro in abiti civili si sono appostati nella zona degli arrivi. Tra tanti turisti gli agenti hanno notato i tre palermitani che nella calca degli arrivi hanno puntato il turista. Lo hanno distratto e lo hanno urtato ripetutamente consentendo al terzo di aprire la borsa a tracolla e portare via un piccolo borsello. Il turista non si è accorto di nulla.

Scatta l’arresto

I tre sono stati seguiti dagli agenti e bloccati in direzione di via Principe di Belmonte. Non appena hanno notato gli agenti uno dei tre ha buttato il borsello che è stato recuperato e riconsegnato al proprietario che nel frattempo era arrivato in albergo. I tre sono stati arrestati. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

I consigli della polizia

La Polizia di Stato fornisce a turisti e visitatori alcuni utili consigli per garantirsi da analoghi, spiacevoli inconvenienti durante il soggiorno.

Portare con sé solo il denaro necessario e lasciare a casa o in hotel i documenti personali che non servono.

Portare le borse sempre chiuse e possibilmente non tenerle sul fianco o alle spalle ma sempre in maniera da osservarne facilmente la chiusura;

E’ importante portare gli zaini sul petto e non sulle spalle;

Non tenere il portafoglio sulle tasche posteriori;

Diffidate di chi sosta a lungo o appare che segua il ritmo della vostra camminata;

Diffidate di chi porta una giacca, maglia o foulard su un braccio poiché il capo di abbigliamento viene spesso usato dai ladri per coprirsi da sguardi indesiderati di cittadini attenti;

Quando si ritiene necessario rivolgetevi sempre a persone che esercitano una pubblica attività o servizio: sanno come comportarsi e come aiutarvi.

Like this: Like Loading...