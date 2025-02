La polizia municipale, in un servizio congiunto con i carabinieri di Palermo Centro, ha eseguito il sequestro penale preventivo di un gazebo di un pub di corso Vittorio Emanuele, vicino alla Cattedrale. La struttura era stata installata abusivamente sulla sede stradale.

La struttura creava gravi problemi di viabilità nella zona e pericolo per l’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. Non solo ma la struttura si trova nell’itinerario Arabo Normanno “patrimonio mondiale dell’Unesco”, senza alcuna concessione da parte della sovraintendenza per i beni culturali e ambientali e senza nessun adeguamento al regolamento comunale sui dehors. Il commerciante ha presentato una richiesta allo sportello unico del Comune di Palermo per una superficie di 29 metri quadrati (solo per tavoli, sedie e ombrelloni).

Il suolo pubblico occupato era di 54 metri quadrati.

I 7 dipendenti, addetti alla manipolazione di alimenti sono tutti sprovvisti dell’attestato di alimentarista, non si esponevano al pubblico i prezzi dei prodotti esposti alla vendita, né la documentazione sulle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Per tutte queste violazioni i due gestori sono stati denunciati e sanzionati per quasi 15 mila euro.