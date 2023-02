Il 10 marzo la prossima riunione dei soci

L’amministratore delegato della GESAP, società di gestione dello scalo aeroportuale di Palermo, Giovanni Scalia ha rimesso oggi, lunedì 27 febbraio, il mandato nel corso del CDA. Scalia resterà in carica per l’amministrazione ordinaria. La prossima assemblea dei soci si riunirà il prossimo 10 marzo per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

“Abbiamo portato in questi dieci anni lo scalo da una perdita di 10 milioni ad un attivo di 10 milioni. In cassa la GESAP ha 38 milioni di euro e l’aeroporto Falcone Borsellino è tra i più attivi scali europei – ha affermato Scalia – In questi mesi saranno completate opere importanti come la grande area che accoglierà i grandi marchi della ristorazione. Un lavoro di riqualificazione che ha portato l’infrastruttura da un valore di 120 milioni di euro a mezzo miliardo. Abbiamo svolto un lavoro costante di accreditamento e dimostrato che anche una gestione manageriale pubblica riesce bene a gestire i servizi”.