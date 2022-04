Il "quasi in onda" registrato a Casa Minutella

“In pubblico non si fuma”. La regia di Casa Minutella ha catturato uno “spot” contro il fumo del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Collegato in diretta da Palazzo dei Normanni, Miccichè s’era fatto trovare con la sigaretta in mano. Con tempismo eccezionale e fairplay, al momento del collegamento con il talk show, il presidente del parlamento, con un rapidissimo “autodafe” ha spento la cicca sottolineando come “in pubblico non si fuma, aspetta che butto la sigaretta”.