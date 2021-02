Nato a Napoli il 24 febbraio 1967, oggi Gigi D'Alessio compie 54

Gigi D’Alessio oggi compie 54 anni, venerdì un singolo e a Sanremo 2021 autore del Brano di Arisa.

Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio (Napoli, 24 febbraio 1967), è un cantautore, produttore discografico e conduttore televisivo italiano.

Artista di successo a livello internazionale, nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi.

Il cantante napoletano compie 54 anni, e in un post sui social scrive: “Fuori venerdì 26 febbraio Stavolta per il mio compleanno la sorpresa l’ho fatta io a voi”

GUAGLIUNE feat. Enzo Dong, @ivan_granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Fuori venerdì 26 febbraio 💣🧨

Da ora in pre-save su @SpotifyItaly a questo link: https://t.co/usdTtpIfyp

Gli inizi di Gigi D’Alessio

Ultimo figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. Durante l’infanzia riceve alcune nozioni sulla fisarmonica regalatagli dal padre. Inizia lo studio del pianoforte da autodidatta molto giovane e prende alcune lezioni di solfeggio. In seguito entra in conservatorio a 12 anni, conseguendo a 21 anni il diploma in pianoforte. A 23 anni dirige l’Orchestra Scarlatti.

Album in studio di Gigi D’Alessio