Indagini dei carabinieri

Denunciate a Palermo dieci persone per l’aggressione alla giornalista che a Ferragosto ha tentato di filmare con il cellulare lo sgombero e i controlli nella tendopoli sulla spiaggia a Barcarello.

I bagnanti segnalati sono tutti palermitani di età compresa tra 17 e 62 anni, quasi tutti pregiudicati. La cronista è stata aggredita assieme ad un’amica da un gruppo di una trentina di persone. Le due donne sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Cervello.

A Barcarello era in corso un controllo delle forze dell’ordine per rimuovere la tendopoli dopo l’ordinanza del sindaco. La cronista stava riprendendo i controlli con un cellulare, quando i bagnanti si sono fatti avanti prendendole a calci e pugni. Per sedare la rissa è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.