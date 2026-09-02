Lutto cittadino oggi a Ciminna per i funerali del giovane Salvatore Giglia, il ragazzo di soli 26 anni morto ieri nella rianimazione dell’ospedale Civico dopo tre giorni di agonia. Il ragazzo era rimasto ustionato mentre cercava di difendere la propria casa di campagna dall’incendio che ha devastato Ciminna nel fine settimana.

La città Metropolitana si stringe a Ciminna

“Oggi, in occasione dei funerali di Salvatore Giglia, la Città Metropolitana di Palermo si stringe con profonda commozione attorno all’immenso dolore della sua famiglia e all’intera comunità di Ciminna” dice il sindaco della città Metropolitana Roberto Lagalla.

“La morte di un ragazzo di appena 26 anni, strappato alla vita mentre cercava di difendere la propria casa e la propria terra dalle fiamme, è una tragedia che colpisce profondamente tutti noi. Alla famiglia di Salvatore rivolgo, a nome mio e della Città Metropolitana di Palermo, le più sentite condoglianze e la massima vicinanza in questo momento di dolore.

Questa tragedia ci impone anche una riflessione e una condanna ferma di fronte al fenomeno degli incendi che, troppo spesso, non sono frutto della fatalità, ma della mano dell’uomo. Dietro queste fiamme ci sono territori devastati, famiglie costrette alla paura, persone che rischiano la propria vita e, oggi, una giovane vita spezzata”

La procura di Termini apre una inchiesta

Intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta sulla morte di Salvatore Giglia. Il procuratore Angelo Vittorio Cavallo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma si sta valutando anche l’ipotesi di omicidio come conseguenza di un altro reato che in questo caso sarebbe l’incendio doloso.

I sospetti forti sul dolo

È infatti forte il sospetto che ad appiccare le fiamme a Ciminna siano stati uno o più incendiari. Giglia sabato scorso ha tentato di salvare la sua campagna, ma è stato travolto dal fuoco. È deceduto dopo tre giorni di agonia all’ospedale Civico di Palermo. Aveva 26 anni. Si dovranno valutare anche se vi siano state o meno carenze nei soccorsi alla luce delle dichiarazioni del sindaco Vito Filippo Barone nelle ore successive alla drammatica giornata.