Sparatoria questa mattina allo Zen di Palermo in via Costante Girardengo. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sono arrivate diverse volanti della polizia.

L’uomo era appena sceso dalla vettura quando è stato affrontato da qualcuno che ha estratto una pistola e ha colpito allo stomaco l’uomo.

Il ferito è stato portato all’ospedale Villa Sofia.

Il giovane ferito si chiama Emanuele Cipriano di 32 anni. L’agguato è scattato in via Nedo Nadi e via Costante Girardengo allo Zen. Il giovane è stato colpito al torace e all’addome.

Le indagini sono condotte dalla polizia. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Gli agenti stanno effettuando i rilievi anche su una Volkswagen Polo con uno sportello aperto. La polizia sta eseguendo i controlli sulla vettura mentre un elicottero sorvola la zona. Non sarebbero stati trovati bossoli per terra.