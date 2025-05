Un giovane è stato accoltellato da un coetaneo a Campofelice di Roccella (Palermo). E’ successo la scorsa domenica notte, ma la notizia si è saputa solo oggi. La vittima di questa aggressione appena uscito dall’ospedale ha scritto un post sui social denunciato quanto successo.

“Abbiamo saputo con alcuni giorni di ritardo la notizia – dice il sindaco di Campofelice Giuseppe Di Maggio – Ci siamo attivati e siamo in contatto con gli inquirenti che stanno indagando. La vicenda non è del tutto chiara. L’aggressione è venuta in centro in paese”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Pare che l’accoltellamento sia stato provocato da un like o un commento alla fidanzata dell’aggressore. Una situazione simile a quanto successo alcuni giorni addietro a Misilmeri. Anche lì un giovane era rimasto ferito nel corso di una colluttazione con un altro giovane infastidito da un like nella foto della fidanzata.

“Domenica sono stato vittima di un’aggressione violenta – ha detto la vittima di Campofelice – Ho ricevuto tre coltellate. Un gesto assurdo, codardo, da vigliacco. Un atto di violenza che avrebbe potuto costarmi la vita. Eppure, questo episodio è passato inosservato, come se nulla fosse successo. E il momento di fermarsi e riflettere su quanto accaduto.

Ciò che mi è successo è passato totalmente inosservato, e lui è ancora in giro che ride e scherza, dando di fatti un messaggio sbagliato per i giovani che si può uscire armati senza subire alcun tipo di ripercussione. L’amministrazione comunale nemmeno ha detto e fatto nulla. Ciò che mi colpisce di più è che un fatto del genere, che dovrebbe scuotere tutti, è passato inosservato. Domenica è toccato a me, ma potrebbe toccare a chiunque. Potrebbe toccare a tuo figlio, un amico, un familiare, una persona a te cara”.