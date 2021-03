Indaga la polizia

Un giovane di 18 anni è morto a in un appartamento in corso Tukory a Palermo mentre si trovava insieme ad altri quattro coetanei. A causare la morte potrebbe essere stato un mix di alcol e droga.

Un’ipotesi che dovrà essere confermata dall’autopsia disposta dal pm di turno. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare. Dopo l’ispezione sul corpo del ragazzo da parte del medico legale i corpo è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia.

“Non si può morire così, raccontate di questa tragedia per informare i giovani sui rischi legati a certi comportamenti”, racconta un amico del diciottenne.

Gli agenti di polizia hanno perquisito l’appartamento e sequestrato il suo smartphone per cercare di ricostruire le ultime ore prima della morte. Sono stati sentiti anche gli amici che si trovavano con lui.