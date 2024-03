E’ morto in ospedale Giuseppe Stabile, 23 anni, operaio edile, che sabato scorso è stato coinvolto in un incidente stradale in via Leonardo da Vinci a Castellammare del Golfo (Trapani). La vittima era a bordo di una moto da cross quando, per cause in via di accertamento, sarebbe caduto andando a sbattere contro la recinzione metallica di un cantiere.

Coinvolta anche un’auto anche se ancora è da chiarire l’eventuale responsabilità del conducente. Ad indagare la polizia municipale che ancora sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Stabile era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ma le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate.

Oggi è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia della vittima ha autorizzato l’espianto degli organi.