Un giovane di 21 anni di Terrasini è caduto in una scarpata. Non è chiaro come sia finito giù. Sta di fatto che è stato portato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico poi ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

Il giovane si trova in coma farmacologico. I medici lo hanno sedato viste le fratture che si è provocato nella caduta che provocano fortissimi dolori.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza di risalire a cosa sia successo.