Hanno giurato questa mattina, davanti alla bandiera, i primi 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, vincitori dell’ultimo concorso, che hanno già sottoscritto il contratto di assunzione e saranno in servizio da lunedì. Una mattinata ricca di emozioni al campo ostacoli della Favorita di Palermo che ha ospitato la cerimonia alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, del comandante del Corpo forestale della Regione Dorotea Di Trapani e della dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo.

Il primo gruppo di nuovi assunti

A prestare giuramento il primo gruppo di uomini e donne in divisa che, dopo aver superato il concorso bandito nel 2021 e le verifiche di idoneità fisica, hanno svolto il corso di formazione e il periodo di affiancamento necessari all’immissione in servizio. Saranno tutti destinati ai distaccamenti della Forestale, consentendo di potenziare quelli con maggiore carenza di organico.

Schifani: “Lavorare per rendere Sicilia più sicura”

“Una giornata importante – ha affermato il presidente Schifani – per questi giovani e per la Regione. I nuovi agenti, animati da entusiasmo e professionalità, aiuteranno la nostra Isola a essere più sicura, nel rispetto della legalità e nella tutela del territorio dagli incendi e dalle conseguenze della mutazione dell’ecosistema. Un risultato che arriva grazie all’impegno sinergico dell’amministrazione per sbloccare il concorso. Continueremo in questo percorso per aumentare i nostri organici e adeguarli alle esigenze dei tempi”.

“Come istituzioni e come cittadini – ha sottolineato l’assessore Savarino – abbiamo bisogno della gioia e dell’entusiasmo di questi 46 nuovi giovani agenti forestali, ai quali se ne affiancheranno altri 94, già selezionati. Questa energia nuova servirà a rinvigorire il Corpo forestale, che per noi è importantissimo non solo per la fondamentale campagna antincendio, ma anche per il controllo del territorio, per la vicinanza alle attività, per il controllo delle merci che entrano in Sicilia e rischierebbero di inquinare un mercato di qualità, come sono i nostri prodotti. Il Corpo forestale oggi rinasce, la Regione è orgogliosa di questo e io sono felice di sentire la loro gioia, che è la gioia di una madre che ha lavorato perché questa Sicilia migliore possa tornare a essere protagonista”.

Parte il percorso di rilancio del Corpo

“Oggi – ha aggiunto la dirigente Di Trapani – segniamo il rilancio del Corpo forestale, un risultato importante per l’intera Regione proprio per il ruolo che esso riveste nella tutela dell’ambiente e delle risorse animali vegetali, e nel presidio dei territori rurali. Sono giovani, molto motivati, formati adeguatamente e garantiranno uno slancio di modernità nell’affrontare le nuove sfide”.

Presto altre 188 assunzioni

Si tratta delle prime immissioni in ruolo dopo parecchi anni. Nei prossimi mesi, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso deciso dal governo Schifani, sarà possibile rinforzare con altre 188 unità i distaccamenti, che oggi possono contare solamente su 346 unità a fronte di una pianta organica di 1380 persone. Il primo contingente di 94 allievi che hanno superato le prove di idoneità fisica partirà il prossimo 23 maggio per un periodo di formazione alla Scuola dei Carabinieri forestali a Cittaducale in provincia di Rieti, mentre gli altri 94 partiranno a settembre. Sono già stati consegnati tutti i nuovi mezzi acquistati con le risorse del Fsc 2021-2027, in totale 84 veicoli fuoristrada 4×4 destinati al potenziamento delle attività antincendio boschivo e alla mobilità dei Dos (direttori operazioni spegnimento).

