Giuseppe Prestigiacomo, Ispettore in servizio presso il Commissariato San Lorenzo di Palermo con molti anni di esperienza nel capoluogo siciliano ed esperto delle dinamiche sociali e criminali che insistono sul territorio è il nuovo Segretario Generale del Siulp di Palermo: “Rivolgo a Giuseppe i migliori auguri di buon lavoro e ringrazio il segretario uscente per il lavoro svolto nel Siulp. Sono sicuro che l’impegno di Giuseppe avverrà nel solco della continuità e dei valori da sempre espressi dal Siulp che rappresenta il primo sindacato del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp: “Il suo primo impegno sarà appunto quello di essere vicino a tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato di Palermo. Essere sempre presente accanto alle loro esigenze, un’attività che sarà costante per il raggiungimento del massimo benessere organizzativo dei colleghi, perché proprio quando si lavora nelle migliori condizioni psicofisiche e, come detto, organizzative, la macchina della sicurezza arriva ad un livello di efficienza molto alta.

Questo a tutto vantaggio dei cittadini palermitani e della splendida città di Palermo, da sempre teatro di vicende molto drammatiche, emblema e monito per tutto il Paese contro ogni forma di criminalità ed infiltrazione mafiosa volta a destrutturare l’ordine costituito e le istituzioni democratiche. E’ sintomatico e di buon auspicio anche la squadra della nuova segreteria che Giuseppe ha scelto: colleghi che non solo rappresentano realmente tutte le varie articolazioni della Polizia di Stato a Palermo, ma soprattutto persone conosciute anche per il loro assiduo impegno e per la serietà con la quale svolgono quotidianamente la funzione sindacale. A tutti loro un grande augurio di buon lavoro”.