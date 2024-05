Il mondo religioso si riunisce in preghiera

Rimane col fiato sospeso la comunità parrocchiale Santa Margherita V.M. di Marabitti dopo la triste notizia che ha colpito Don Charles Onyenemerem: il parroco è stato colpito da una grave emorragia cerebrale. Attualmente non si conoscono ulteriori notizie sullo stato di salute del presbitero di origine nigeriana. In centinaia si sono raccolti in preghiera affinché le condizioni del sacerdote migliorino. Poche ore fa, la parrocchia ha lanciato un messaggio di speranza sulla pagina Facebook: “Mentre Dio ne accorda vita diamo tutti laude a Rita, in questo giorno in cui la chiesa celebra la festa di santa Rita, santa dei casi impossibili. Vogliamo affidare a lei il nostro p. Charles affinché lo assista in questa dura prova”.

I messaggi di speranza sui social

Dodici ore fa è stata data notizia della malattia che ha colpito il sacerdote Don Charles. Sono ore di paura. Anche la confraternita santa Rosalia al Marabitti ha espresso la sua vicinanza in preghiera: “Si innalzi la nostra preghiera a Dio, per intercessione di Santa Rosalia, affinché il nostro P. Charles possa superare questa dura prova”.

Tutto il mondo religioso rivolge una preghiera in favore del sacerdote: “Padre Charles sai … . alla domanda di com’è la situazione … ho visto quelle braccia allargate dal medico verso il cielo… mi è crollato il mondo addosso poi….mi fanno pensare alla discesa dello spirito santo su di te noi ti aspettiamo forza padre mi hai sempre detto non preoccuparti non mollare !!! Adesso padre sono io a dirti non preoccuparti perché tu non mollerai e tornerà”

Poi ancora: “Lo ripongo nelle mani della nostra mamma celeste, affinché possa intercedere presso Dio e che il sangue di Gesù possa scendere su di lui e guarirlo Santuzza mia tanto amata, santa Rosalia pensaci tu e unisciti a noi per chiedere questa grazia presso il padre” – scrive un’altra fedele –

Like this: Like Loading...