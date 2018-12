Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio all’interno della galleria Ventimiglia dell’autostrada A 19 Palermo – Catania lungo la corsia in direzione Palermo fra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia.

Per cause ancora da accertare si sonos contrate una Fiat Panda ed una Fiat Punto. Nell’incidente sono rimasti ferite due persone le cui condizioni sono in via di accertamento.

Sul posto di trova la Polizia stradale ed il 118 per prestare i soccorsi ai feriti ed accompagnarli in ospedale.

Il traffico in autostrada è letteralmente impazzito. Si sono formate lunghe code di automobili e si procede a rilento.

(foto repertorio)