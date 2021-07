Grave incidente sulla strada provinciale 1 nei pressi del bivio di Torretta. Due auto che viaggiavano in direzione di marcia opposta, una Mercedes classe A e una Mini Cooper hanno avuto una collisione proprio nel tratto che teoricamente dovrebbe essere chiuso al transito per pericolo frane, ma che praticamente viene percorso da migliaia di automobilisti ogni giorno.

Ad avere la peggio la conducente della Mercedes diretta a Palermo, volata giù dalla scarpata per alcune decine di metri. L’impatto è stato violento.

La Mini Cooper in cui si sono azionati gli airbag, si è fermata di traverso sulla carreggiata in direzione Montelepre. Gli automobilisti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove si trovano attualmente per le cure del caso. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno prima messo in salvo i due automobilisti e poi recuperato l’auto finita nella scarpata. Per recuperare l’automobilista nella scarpata sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.