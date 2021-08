Intervento dei vigili del fuoco e del 118

Incidente la scorsa notte a Palermo tra via Diaz e via Pecori Giraldi. Nello scontro tra un furgone e una Smart ha avuto la peggio un giovane di 21 anni N.T. che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla.

Per il giovane la prognosi è riservata. Insieme al ventunenne nell’auto c’era un uomo di 39 anni. I due sono stati estratti dall’auto distrutta dai vigili del fuoco. L’uomo di 39 anni è rimasto illeso.

E’ stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Gravi le condizioni del giovane che ha subito l’impatto con il furgone. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica.