Una gru utilizzata per sollevare le barche per cause in corso di accertamento è finita a mare, trascinando due ragazzini.

E’ successo nel porticciolo dell’Arenella, borgata marinara di Palermo. Uno è riuscito a uscire dall’acqua, l’altro, che era rimasto incastrato, è stato salvato dal pescatore Serafino Sileno.

Il mezzo, adiacente al porto, sarebbe stato lasciato senza freno a mano.

I due adolescenti, 16 anni il più grande, sono stati portati all’ospedale Cervello e al Buccheri La Ferla dai sanitari del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti di polizia