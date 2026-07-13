Guardia giurata aggredita all’Amap da un utente. L’uomo avrebbe dovuto consegnare in via Volturno, nella sede di Amap, tutta la documentazione necessaria alla selezione di un concorso ma, avendo sbagliato ufficio, era stato invitato a uscire e dunque a rifare il turno nel luogo corretto. Non avrebbero però accettato questa prescrizione e così avrebbe aggredito chi gliel’ha impartita, una guardia giurata della Mondialpol, che è rimasto ferito.

Dopo una concitata discussione, con tanto di insulti e percosse, la guardia giurata è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite al volto tali ad aver determinato anche la rottura degli occhiali.

A denunciare quanto accaduto sono anche il consigliere comunale Ninni Abbate e il consigliere della quarta circoscrizione Nino Minnone. “Dopo aver colpito con pugni la vetrata – spiegano – l’uomo si è scagliato contro l’addetto alla vigilanza, colpendolo. Episodi di violenza come questo non sono accettabili e vanno condannati con fermezza. La sicurezza di chi lavora per garantire servizi ai cittadini deve essere tutelata sempre”