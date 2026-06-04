Dopo le aggressioni a Mondello al personale che tagliava alberi pericolanti lungo la discesa di Valdesi con conseguente stop ai lavori, scoppia la polemica sul fronte opposto della città.

Gli alberi da tagliare in via Ernesto Basile

Apre, nella zona di via Ernesto Basile, Università, infsatti,.il cantiere per la linea C del tram e li il progetto prevede l’abbattimento di 200 alberi solo una quarantina dei quali potranno essere salvati dopo lunghi studi comunali

Lettera aperta al sindaco del Comitato “Palermo che respira”

Così parte una lettera aperta indirizzata a sindaco e giunta da parte del Comitato “Palermo che respira” che chiede lo stop agli abbattimenti e la costituzione di un “Forum del verde” in una città che conta decisamente poche aree verdi.

“Ignorare i cittadini che contestano il taglio massiccio e concentrato di alberi in città non è più una semplice scelta amministrativa, ma una provocazione aperta” sostengono i promotori del Comitato in apertura della loro missiva.

“Trincerarsi oggi dietro la formula del “tutte le carte sono in regola” è un paravento burocratico che non basta più. Affrontare la gestione del verde pubblico basandosi esclusivamente su freddi criteri tecnici serve solo a blindare l’amministrazione a livello legale, ma getta benzina sul fuoco del disagio sociale” sostiene il comitato che lamenta l’abbandono del forum del verde istituito dal consiglio comunale dal 2014 e accusa l’amministrazione di “scegliersi gli interlocutori” e nascondersi “dietro la burocrazia”.

Il Forum del Verde abbandonato

“Dopo la prima assemblea del Forum del Verde convocata dal Comune il 20 marzo scorso, l’amministrazione ha congelato il percorso. Si sarebbe dovuti andare a una seconda convocazione per eleggere formalmente i rappresentanti del Forum del Verde, i cui nominativi erano già stati individuati, e sancire così la totale autonomia dell’organismo dagli uffici comunali. Quel voto non è mai stato concesso, preferendo bloccare l’iniziativa sul nascere”.

Una assemblea pubblica il 9 giugno

Cos’ il Comitato ha deciso di dar vita ad una Assemblea pubblica “Ai cittadini a cui il Comune sceglie di togliere la voce non resta dunque altra strada che organizzarsi autonomamente. Per questa ragione, martedì 9 giugno ci ritroveremo in un’assemblea pubblica a Villa Trabia: un’occasione per permettere a tutti di esprimere liberamente le proprie opinioni, colmando il vuoto di quel Forum del Verde che la burocrazia tiene volutamente sotto chiave”.

La minaccia di uno scontro fra amministrazione e comitato

“Continuare su questa linea di totale chiusura vi porterà dritti a un muro contro muro inevitabile con la città. La fiducia non si impone con i decreti, si conquista con l’ascolto. Se c’è ancora la volontà politica di governare Palermo e non solo di gestirne l’ordinario senza una visione condivisa, c’è una sola strada percorribile: completare immediatamente il percorso interrotto e aprire un dialogo autentico con la cittadinanza. I palermitani aspettano risposte, non altri silenzi”.