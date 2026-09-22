Non ci sarà alcuno stop alla viabilità lungo i due asse Messina Catania e Messina Palermo, le autostrade A18 e A20 gestite dal Cas. Il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, hanno ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo, una delegazione dei Consigli comunali e degli uffici del Genio civile delle province di Messina e Palermo per un confronto sugli interventi previsti sulla A20. L’incontro è stato richiesto dai Comuni che, nelle scorse settimane, hanno approvato una mozione sulle criticità dell’autostrada Messina-Palermo.

253 milioni per l’ammodernamento delle infrastrutture

Nel corso della riunione, la Regione ha ribadito l’impegno per l’ammodernamento e la messa in sicurezza sia dell’A20 che dell’A18, per cui sono già stati stanziati 253 milioni di euro nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione. Le procedure di gara per l’affidamento di alcuni lavori prenderanno avvio già nei prossimi giorni.

“L’attenzione del governo regionale sulla sicurezza e sull’efficienza della A20 è massima – ha dichiarato il presidente Schifani –. Abbiamo già individuato e messo in campo risorse importanti e ora seguirò con il massimo rigore l’intero iter di affidamento dei lavori, fino alle aggiudicazioni e all’effettiva apertura dei cantieri. Vigilerò personalmente su ciascun passaggio e sul rispetto dei tempi, affinché gli impegni assunti si traducano in opere concrete nel minor tempo possibile. L’incontro di oggi ci ha consentito di ascoltare direttamente le esigenze dei territori e di fare il punto sulle principali criticità. La collaborazione istituzionale resta per noi un metodo di lavoro imprescindibile e continueremo su questa strada anche per gli interventi sulla rete viaria provinciale”.

Finanziamenti Fsc e legati alle line di indirizzo dl Ministero

“I progetti legati ai finanziamenti Fsc rispondono pienamente anche ai solleciti e alle linee di indirizzo arrivate dal Mit – ha aggiunto l’assessore Aricò –. Le strutture tecniche della Regione sono pronte a far partire i primi bandi già nei prossimi giorni. Parallelamente, la nostra azione prosegue per individuare ulteriori coperture finanziarie che consentano di completare il quadro complessivo delle opere e mettere in sicurezza la totalità dell’arteria. Ma oltre a queste risorse, stiamo lavorando per individuare ulteriori fondi, con l’obiettivo di completare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l’ammodernamento della nostra rete viaria”.

La delegazione dei comuni del territorio

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Consigli comunali di Pettineo, San Mauro Castelverde, Castelbuono, Pollina, Capo d’Orlando, Pace del Mela, Isnello, San Fratello, Torrenova, Tusa, Castel di Lucio, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Mistretta, comuni messi insieme su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale di Pettineo Gianfranco Gentile.

Il tema della viabilità provinciale è stato un altro punto toccato durante l’incontro. La Regione, che l’anno scorso ha avviato un piano di manutenzione straordinaria da 55 milioni di euro per l’apertura di cantieri sulle reti viarie delle nove province, ha invitato le amministrazioni locali a predisporre un piano dei bisogni, utile a programmare in modo organico le prossime priorità di intervento sul territorio.

“Siamo pienamente soddisfatti degli impegni presi da parte del presidente della Regione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, poiché la mobilità in sicurezza rappresenta un principio cardine che deve essere garantito. Adesso ci auguriamo che i tempi di intervento siano celeri e che i lavori procedano senza rallentamenti” hanno detto Gentile e i rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti. L’attenzione, adesso, è rivolta alla fase operativa: gli amministratori locali chiedono che alle risorse stanziate seguano interventi concreti e rapidi, affinché l’A20 possa finalmente offrire condizioni di sicurezza adeguate a chi ogni giorno è costretto a percorrerla.