E' successo a Cefalù

E’ stato il padre al telefono con il medico del 118 in centrale a fare partorire il proprio secondogenito. Una coppia di inglesi si è trasferita a Cefalù. Oggi la mamma di 31 anni giunta al nono mese ha iniziato il travaglio.

La famiglia vive fuori dal comune in campagna. L’ambulanza con infermieri e medici era già in viaggio, ma prima l’infermiere della centrale e poi successivamente il medico si sono resi conto che i tempi per agire erano davvero stretti. Il piccolo era quasi fuori e l’ambulanza non sarebbe arrivata in tempo.

Così al telefono il medico ha fornito tutte le istruzioni al marito per consentire al piccolo di venire alla luce sano e salvo. Le indicazioni preintervento sono state eseguite in modo perfetto grazie anche al traduttore fornito dal servizio 112 in tempo reale.

Una volta giunti all’abitazione, la mamma stava bene e il piccolo era adagiato sulla sua pancia con il cordone ombelicale ancora attaccato. Il medico e l’infermiere si sono presi cura della mamma e del piccolo che sono stati successivamente trasportati all’ospedale di Cefalù e ricoverati per essere sottoposti ai controlli.