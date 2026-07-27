I carabinieri della stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato in flagranza un 25enne originario del capoluogo accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari si erano recati nell’abitazione dell’indagato per la notifica di un atto amministrativo, hanno sentito l’odore intenso della marijuana provenire da dentro la casa.

Sul tavolo della cucina sono state trovate dosi di marijuana con un bilancino di precisione, un taglierino e decine di sacchetti trasparenti per il confezionamento. Durante gli accertamenti, un altro giovane si è presentato per saldare un debito per l’acquisto di droga.

In camera da letto sono stati trovati sacchetti che contenevano un chilo di marijuana. Il 25enne è stato portato nel carcere di Pagliarelli a Palermo.