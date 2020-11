Ecco dove fare la donazione

E’ una grande richiesta di aiuto per salvare una vita. Quella di Francesca Di Lorenzo, 26 anni, palermitana, che da tre anni lotta contro un raro tumore al cervello.

Nonostante i tre interventi chirurgici affrontati e le cure alle quali la giovane si è sottoposta, il tumore è ancora presente e cresce rapidamente.

L’ultima speranza rimane un intervento in Germania che però costa circa 80 mila euro. A i primi di dicembre, in una clinica di Hannover, la ragazza potrà sottoporsi ad un altro delicatissimo intervento. Il fidanzato di Francesca, Stefano Scibona, non si arrende e mette in moto una grande catena di solidarietà. Si appella al buon cuore della gente, a quelle madri e a quei padri che per i loro figli farebbero qualsiasi cosa.

E Francesca adesso rappresenta un po’ la figlia di tutti. Lei che con la sua voglia di vivere, ha ancora tanti obiettivi da raggiungere e tanti sogni da realizzare. Ha tutto il diritto di vivere e se c’è anche solo una possibilità di salvarle la vita, bisogna tentare. I familiari non si danno pace. E oltre a pregare, chiedono l’aiuto di tutti. Alla raccolta fondi su GoFoundMe tutti possono aderire per aiutare Francesca.

L’intervento ha un costo di 80 mila euro e a questo bisognerà aggiungere le spese per le cure necessarie. L’obiettivo della raccolta dunque è di arrivare a 100.000 euro. Per una singola persona o una sola famiglia la spesa è grandissima ma divisa tra tutti, può diventare raggiungibile.

«Sono spese purtroppo che da soli non possiamo sostenere – dice Stefano -, per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, anche un piccolo gesto che possa contribuire a questa iniziativa e salvare Francesca. Ci auguriamo di lasciarci questo incubo alla spalle». Con la speranza che un giorno possa essere proprio Francesca in persona, a ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata a vincere questa grande battaglia.

Per chi volesse donare e aiutare Francesca a sconfiggere questo male può farlo collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/6x3cx-aiutiamo-francesca.